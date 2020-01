Lavezzi se refirió a las versiones de romance con Calu Rivero

Al ex futbolista Ezequiel Lavezzi siempre lo vinculan con diferentes mujeres del espectáculo, y en este sentido se vio obligado a negar un romance con la actriz Calu Rivero.



Por eso el Pocho fue contundente al responder cuando fue consultado sobre la supuesta relación amorosa con la actriz: "No estoy saliendo con nadie".



Las suspicacias fueron generadas por los periodistas que se dedican a la farándula al revelar que la actriz Calu Rivero asistió a una fiesta que el Pocho organizó en fin de semana en la casa que ocupa en Punta del Este, ciudad en la que se encuentra descansando luego de anunciar su retiro oficial como futbolista.



"Vino a mi fiesta, como vino otra gente también", respondió Lavezzi. Y luego agregó: "No estoy saliendo con nadie".