Polémica por dichos sobre la pobreza: "Tengo derecho a opinar", expresó Susana

Susana Giménez emitió un comunicado tras la repercusión que tuvo su frase sobre el campo y la pobreza en la Argentina."Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero", había señalado la diva.Y tras la polémica, escribió: "En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos".Y enfatizó: "Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, amo a mi país y me duelen tremendamente el hambre y la pobreza"."Como todos saben, en distintas ocasiones he hecho públicas mis impresiones sobre: política, economía, corrupción. Temas que me preocupan y sobre los que tengo derecho a opinar como cualquier ciudadano", finalizó.