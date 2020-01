Alejandra Maglietti: Vacaciones de soltera y un "misterioso" acompañante

Alejandra Maglietti lució sus curvas en las playas de Punta del Este. La panelista de Bendita TV se tomó unos días de descanso y partió rumbo a Uruguay para desconectarse. Los paparazzi retrataron a la bella rubia caminando por la arena junto a un grupo de amigos.En una de las fotos, la exvedette está junto a un misterioso hombre, con quien se mostró muy cómplice. Cuando le preguntaron de quién se trataba, ella se rió y aseguró que era su primo.En abril de 2019, Maglietti confirmó su separación de Jonás Gutiérrez. "Estamos separados. La relación se desgastó; él se lesionó y eso complicó todo. Por ahora es una separación definitiva y se dio en perfectos términos", afirmó la rubia.La diosa aclaró que tiene un requisito fundamental a la hora de elegir salir con un hombre. "Me fijo mucho mucho en las faltas de ortografía de los mensajes; no me gusta la gente que escribe mal. Me mandan fotos desnudos pero esos no los abro. Priorizo la inteligencia. Que sepa hablar bien y tenga linda conversación", contó.