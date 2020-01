Roxana Carabajal está a favor del cupo, pero contra la palabra "feminismo"

Roxana Carabajal brindó el domingo un show explosivo sobre el escenario Martín Fierro en el festival de Jesús María. En una noche que vendió casi 16.000 entradas, la santiagueña fue la representante femenina de la tercera luna.Posterior a su show, la hija de Carlos Carabajal brindó una conferencia de prensa y consultada porsobre la ley de cupo femenino (que aún no se cumple al ciento por ciento en los festivales de folklore), Roxana dijo que es importante que se empiece a "respetar" la norma porque "ya está en curso"."Las mujeres venimos con ese gran deseo de expresarnos como madres, teniendo en cuenta que la historia nos marca. La Pachamama es mujer, la guitarra es mujer. Hubo grandes mujeres argentinas que han dado su vida por este pueblo", dijo para defender su postura.Luego agregó que venía en representación de su tierra santiagueña "con el afán y el deseo de que se sumen más mujeres, porque son muy necesarias".Sin embargo se mostró muy crítica de la palabra "feminismo" porque su entender es el otro extremo del "machismo"."Quiero que se acabe la palabra machismo como tampoco me gusta la de feminismo, porque no me gustan los extremismos. Me gusta la palabra compañerismo", dijo Roxana.Ante las declaraciones, la música fue repreguntada sobre el tema y dijo que no quería ser mal interpretada pero que para ella las cosas eran así. "Yo no busco el otro extremo. Yo busco que nos abracemos y que seamos uno sin género, porque el alma es una, es única".Respecto al cupo dijo que todavía no se pueden ver grandes cambios porque el proceso "es muy reciente" y aseguró que espera que más mujeres se animen a expresarse, publicó"Muchas veces pasa que las mujeres no se animan por el miedo y el temor. Por sentirnos siempre abajo. Ojalá los hombres nos abracen y nos hagan sentir que ustedes también quieren que estemos al lado de ustedes", agregó.Para cerrar el tema criticó los escraches públicos y dijo que hay que dejar actuar a la Justicia porque en esa circunstancia pueden caer inocentes y de eso no se vuelve.