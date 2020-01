Carla Peterson "mimetizada" con la naturaleza

Carla Peterson hizo reír a sus seguidores de las redes con una desopilante selfie en la que luce un extraño look veraniego al que ella relacionó con su capacidad para fusionarse con el entorno natural."Tengo un poder, me mimetizo con la naturaleza. #peluca #pasto #verano #vacaciones en mi jardín", escribió la pareja de Martín Lousteau a modo de epígrafe de una foto en la que se destaca su cabellera rubia muy despeinada junto a una planta similar.De inmediato, la publicación atrajo a sus miles de seguidores y obtuvo disparatados comentarios de sus amigas famosas. "Estás igual", escribió Laura Azcurra. "Me encanta la naturaleza en su esplendor", agregó Eleonora Wexler.El "pelo salvaje" como ella misma lo definió en otra foto es el look que eligió para este verano y, a juzgar por los comentarios que recibió, le gustó mucho a sus admiradoras.En sintonía con el comienzo de año, días atrás, Peterson realizó un emotivo balance de su vida y destacó lo feliz que la hacen su hijo, Gaspar, su compañero, Martín, y su familia toda."Un día especial. Como si supiera dónde guardo todo el amor que siento pone su manito en mi corazón, y a mí, que en esta vida me tocaron buenas cartas, agradezco por cada instante que vivo. Trato de grabar cada momento. Un año que se va, uno que está por llegar y nosotros siempre juntos. Gracias por tanto, por mi familia y por nuestras sonrisas. ¡Gracias! Gracias mamá por este paraíso. Gracias amor po este hijo divino @gugalusto. Nan y Sergio, mis amigas y amigos q me acompañan y me sostiene. Feliz año a Uds q me leen. Soy feliz", expresó la actriz.