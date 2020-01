Lanata se operó en Estados Unidos por un dolor que sufre en la zona lumbar

Jorge Lanata fue operado con éxito el miércoles pasado a la mañana de una cifoplastía en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, según pudo confirmar el sitio Teleshow. Se trata de una intervención corta y ambulatoria, de anestesia local, a la que debió someterse a raíz de los fuertes dolores que le provoca una vértebra que no suelda. El periodista ya recibió el alta y está descansando y preparándose para regresar a la Argentina y seguir con su rehabilitación.



La noticia la dio a conocer el programa Confrontados. "Escuchamos a Jorge Lanata que decía que tenía mucho dolor en la cintura. Eso es un dolor grado 10, se miden los dolores habitualmente entre 1 y 10, 10 es el máximo, es un dolor impresionante. No se puede controlar con ningún tipo de medicación, por eso la única forma de controlarlo es esta intervención. En este caso se aplica a la columna, a la vértebra que está dañada: en ese lugar le hicieron la intervención", explicó el periodista Ronen Szwarc desde Nueva York.



Ahora Lanata se encuentra en un hotel de Manhattan junto a su hija mayor, Bárbara, y su asistente personal. En unos días, cuando se recupere completamente de la intervención, viajará de regreso a Buenos Aires, donde volverá a internarse en el Instituto de Rehabilitación Fleni de Escobar hasta que le den el alta.



Si bien cada día está mejor de sus problemas de salud, tiene que continuar con la rehabilitación física para solucionar sus problemas renales y el sobrepeso.





En cuanto al aspecto laboral, su futuro está sujeto a su salud. De todas formas, Adrián Suar tiene reservada para él la franja horaria de los domingos a las 22, donde hace años realiza su programa, Periodismo Para Todos.



El periodista había permanecido internado dos meses en el Fleni, donde logró grandes avances, pero no podía sentarse a raíz de los fuertes dolores que le ocasionaba el problema en su vértebra. Por este motivo los médicos decidieron que debía realizarse esta cirugía. Pero como en la Argentina no hay mucha experimentación al respecto, el sábado pasado tuvo que viajar a Nueva York para ir a un centro médico especializado.