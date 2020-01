Las imágenes de Griselda Siciliani "saludando al sol" y "nadando en pelotas"

Luego de recibir al 2020 con un desnudo total y una postal casi de la misma manera en la cama, Griselda Siciliani compartió una nueva imagen que la muestra "saludando al sol" de una manera particular.La actriz se encuentra vacacionando junto a su hermana Paula en las paradisíacas playas de Taiba, un pueblo brasileño de pescadores, situado a 70 km del aeropuerto internacional de Fortaleza.A través de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, la ex participante del Súper Bailando 2019 se encarga de no pasar desapercibida: se muestra divertida, ligera de ropa, disfrutando de su descanso y tomando sol. Aunque también se hace tiempo para estudiar el libreto de "Sentimental", la película que hará en España bajo las órdenes del director popularmente conocido como Cesc Gay.En esta ocasión, Griselda compartió con sus más de dos millones de seguidores una imagen que la muestra "saludando al sol" con su cola levantada, frente del mar.Para quienes no son cercanos al yoga, el "Saludo al Sol" es una rutina circular de doce movimientos que (entre otras ventajas) ayuda a ejercitar el cuerpo y a relajar la mente. Y así lo graficó Siciliani, al publicar una foto realizando la Postura de la montaña (Adho Mukha Svanasana) que consiste en retener el aliento y colocar las dos piernas juntas, con las manos planas en el suelo y los brazos estirados. Levantar las caderas y bajar la cabeza para formar una V invertida.Horas atrás, la bailarina posteó una foto que la muestra en la cama, desnuda, con cara de dormida y el cabello desordenado. "Despertar de un siestón. Clásica cara de extraviada que dura un rato largo, casi hasta terminar el café. (Del quilombo de peinado prefiero no hablar)", expresó la bailarina.También se puso juguetona y lanzó "nadando en pelotas", junto a un video donde se la ve, literalmente, nadando entre bolas de colores.