Rocío Oliva se mostró sensual en la playa y presentó a su novio

Si bien se separó de Diego Maradona hace casi un año e incluso reconoció que estaba saliendo con alguien, Rocío Oliva recién se animó a presentar a su novio horas atrás en Instagram con una romántica foto desde Brasil.En la publicación hay dos imágenes: la primera muestra a Rocío sonriente abrazada a este misterioso muchacho del cual se desconoce la identidad. En la segunda imagen se los ve juntos celebrando la llegada del año nuevo con otras personas en las calles de Arraial Do Cabo, el lugar donde disfrutan de sus vacaciones.A mediados de noviembre trascendió que Rocío estaba desde hacía tres meses en pareja con un hombre, sin embargo, recién hoy se conoció el rostro del candidato.Según trascendió, Rocío está manejando el tema de su noviazgo con mucha cautela porque no quiere tener problemas con Maradona, sobre todo ahora que acaba de iniciarle un juicio por "compensación económica" por los 6 años que pasó junto al Diez.Todavía no se conoce el nombre el joven, pero por lo visto tiene muy enamorada a Oliva. "Cerré el año bien y lo comienzo mejor", escribió Rocío junto a las fotos en las que lo presentó, dejando en claro que está muy enamorada.