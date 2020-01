Marcela Tauro habló sobre los prejuicios con su pareja, 20 años menor que ella

Hace tres años Marcela Tauro (54) volvió a apostar al amor de la mano de Martín Bisio (34), sin embargo la diferencia de edad entre ambos hizo que la periodista se cuestionara más de una vez sobre el futuro de la relación."Todo el tiempo pensé lo de la diferencia de edad. Me costó mucho. Todos los años lo dejaba. Cada 6 meses me agarraba el raye. Las mujeres tenemos mambo con eso. Cuando un hombre sale con una mujer más chica está bien, pero al revés está como muy juzgado", se sinceró la histórica panelista de Intrusos en Mar del Plata, Que valga la pena (Radio Brisas)."Los dos primeros años me bajoneaba y me agarraban inseguridades. Lo dejaba y él remaba otra vez. Cada tanto me tomaba un tiempo", recordó Marcela, y destacó como los sentimientos entre ambos prevalecieron. "Nos complementamos bien. Eso te pasa uno en un millón. Con la diferencia de edad y todo nos llevamos bien. Nos gustan las mismas cosas. No soy complicada, me adapto", finalizó.