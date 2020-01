Actriz salió al balcón y al fotografiaron sin ropa interior

Julieta Díaz aprovecha el verano y sus vacaciones disfrutando del calor y el amor que le brinda no solo su hija, Elena, sino también su pareja, el historietista Tute. La actriz utilizó parte de su tiempo libre para ser la protagonista de una osada fotografía en la que posó sin ropa interior junto con un bello paisaje por detrás suyo.Díaz, que el año pasado fue una de las protagonistas de Pequeña Victoria, la tira que se emitió en el prime time de Telefe durante el último semestre de 2019, vistió solo una holgada túnica negra para salir al balcón, donde se tomó la cabeza con ambas manos para ser retratada con los médanos y el océano de fondo.La morocha de 42 años y Tute comenzaron a salir en septiembre del año pasado, pero la actriz no ha hecho muchas declaraciones al respecto debido a que explicó que es "muy vergonzosa" y reacia a dar detalles de su vida íntima."Estoy bien con alguien. No es fácil después de diez años de matrimonio. Él me buscó. Tiene hijos también. No estoy pensando en ensamblar familias, pero está bueno que puedan comprender tu situación", declaró semanas atrás en Pampita Online (Net TV) la artista.