Espectáculos

En reposo

Lunes 6 de Enero de 2020

Qué problema de salud obligó a Jimena Barón a cancelar sus shows

"Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande", explicó la cantante al fotografiarse con un nebulizador.