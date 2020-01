Susana Giménez se mostró enojada por el impuesto del 30 por ciento

Para muchos el escándalo de la temporada llegó la noche de Año Nuevo de la mano de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, en Punta del Este. Según los relatos, salió de bailar en la disco Tequila y se trenzó en una extraña pelea por su auto. Discutió y, según dicen, terminó golpeando a una persona.El episodio es aún confuso, pero lo cierto es que hay radicada una denuncia en contra de Lucía por amenazas y agresiones. En ese contexto fue que Susana llegó a un evento en la noche del viernes. Invitada por la gente de Venetian Luxury Residences (un emprendimiento inmobiliario que presentó un edificio de lujo en construcción), llegó a la parada 18 de la Mansa junto a su amigo Dany Mañas. Aceptó las fotos y se mostró de buen humor, y solo hizo una aclaración antes de ofrecer una breve entrevista a Teleshow y otros medios uruguayos: no iba a hablar nada acerca de la situación de su nieta.El pedido se cumplió, aunque dio una pequeña declaración al respecto: "Soy pacifista, soy diplomática y educada", aseguró, luego de afirmar que le parecería bien que las cosas se resuelvan con una disculpa de su nieta.Pero además, fiel a su estilo, la conductora no se privó de hablar honestamente y decir lo que piensa de algunas medidas del Gobierno de Alberto Fernández. También contó dónde pasará su cumpleaños y habló de su estado amoroso.-¿Qué opinás de la medida del 30%?-Un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta.-Se lo llama dólar solidario. ¿No estás de acuerdo?-Que pongan la guita de ellos si es solidario.-¿Cómo ves la situación del país?-Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país? mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos.-¿Qué vas a hacer este año?-No sé todavía qué voy a hacer. Ya tengo una oferta para hacer el programa y también tengo firmado un contrato con Amazon para hacer una serie.¿Sobre vos?-¡No, por Dios! Es un libro que me entregan en marzo y, si nos gusta a Amazon y a mí, se hará. Y sino, buscaremos otro. Tiene que ser algo que me guste. Cuando hacés algo que realmente te gusta, te encanta? te sale bien.-¿Qué es algo que te gusta a vos?-Hay una idea que me gusta, pero no la puedo contar. Vamos a ver, porque hay que escribir primero.-Sabemos que no querés hablar de lo que pasó con Lucía, pero si por un pedido de disculpas estuvieran dispuestos a levantar la denuncia, ¿estás de acuerdo con eso?-Por supuesto. Yo no quiero hablar de ese tema, pero por supuesto. Yo soy pacifista; yo soy diplomática y educada.-¿Dónde pasarás tu cumpleaños?-Creo que en Nueva York, porque me encanta. Últimamente la paso ahí, con familia, amigos. Hace frío pero está divino, hay cosas lindas.-¿Estás en pareja?-No, sola. Solitaria. Soy un lobo solitario.