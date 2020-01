Luciana Aymar fue mamá y presentó a su hijo con tiernas postales

La dulce y feliz espera de Luciana Aymar (42) y Fernando González llegó a su fin. La excampeona de hockey presentó a Félix, su primer hijo junto al extenista, y conmovió a sus seguidores con unas emotivas palabras."Quiero compartirles una hermosa noticia. ¡¡Les presento a Félix, nuestro hijo!! Todo pasó muy rápido. Me tuvieron que internar el 25 de diciembre por un cuadro de presión alta, lo que hizo que se adelantara el parto por la salud de Félix y la mía", comenzó diciendo la flamante mamá, en Instagram.Además, Aymar volcó las sensaciones que recorrieron su cuerpo tras dar a luz: "Estos días fueron de muchas emociones, mucha incertidumbre y por supuesto mucho miedo. Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices"."Todavía, creo, no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio. Nació por cesárea el 31 de diciembre, pesó 1,600 kg y es muy inquieto el chiquitín. Solo tiene que subir de peso hasta que los médicos le den el alta. Quiero agradecer al Sanatorio de la Mujer, médicos/as, enfermeros/ as que tan bien nos trataron. En especial, agradecerles a los doctores Malamud, Julio y Luciano, y al Dr. Marcucci por su gran dedicación, contención y cariño", continuó.Y cerró, emocionada: "Por supuesto, a nuestras familias, que siempre están acompañándonos y dándonos todo su amor, a nuestros amigos y amigas que estuvieron todos estos días pendientes de nosotros. ¡Estamos felices y agradecidos! ¡Feliz 2020 para todos!".