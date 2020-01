González Oro dio detalles de su relación con Matías Tasín

"Hermoso comienzo", había escrito el periodista para describir una foto en la que se lo veía muy distendido, cenando junto a Matías Tasín, exnovio de Nicole Neumann, publicación que acompañó con una carita sonriente y enigmática.A partir de ese momento, medios y portales empezaron a especular con que lo que había comenzado entre los dos era una relación romántica. Hasta que ayer, el Negro Oro decidió aclarar los tantos y contar qué es lo que pasa entre él y el joven."Esta foto la publiqué el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, sabiendo quién soy y quién es Matías y la gente que compartió una hermosa mesa en José Ignacio", arrancó Oro su explicación en Instagram.Y siguió: "Desde el momento en que la subí, intuíamos todo lo qué pasó después en los medios. Nos volvieron locos con mensajes y llamados. Aseguraron que éramos pareja. Y no es así. Quizá confundió el texto 'Hermoso comienzo', ¡y nos referíamos al comienzo de las vacaciones! Nada más que eso".Luego, el conductor de Radio 10 cuestionó con énfasis las repercusiones insólitas que tuvo la foto. "Últimamente, si me saco una foto con algún amigo, ¡ya lo transforman en mi novio! Por favor, déjenme tener amigos. ¡Si no nadie va a querer sacarse una foto conmigo!". Y agregó: "Cuando tenga pareja, ¡lo voy a publicar en forma expresa! ¡Sin dar lugar a ningún tipo de especulaciones!"."Por favor, déjenme tener amigos. Es lindo, me gusta tenerlos, ¡me hacen bien! ¡Gracias! ¡Buen 2020!", concluyó.