Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes, nuevamente juntas

En las últimas horas del 2019, la bailarina Flor Jazmín Peña, quien se consagró campeona del Súper Bailando 2019 junto a Nicolás Occhiato y se transformó en una de las figuras del ciclo gracias a su talento y espontaneidad, sorprendió a sus seguidores al mostrarse junto a su ex, la instagramer y escritora Magalí Tajes, y dedicarle un profundo mensaje.



La pareja se había distanciado luego de un año y medio juntas. Antes de la gran final del certamen de ShowMatch, Tajes le dejó un mensaje a Flor: "A Flor la quiero mucho, estoy muy contenta por ella, por cómo le está yendo en la vida. Me alegro mucho que sea feliz, espero que siempre sea feliz. Ojalá que gane la final. Si son de mirar el programa, vótenla y que se lleve el premio", dijo la instagramer.



"Estamos cerrando el año con un eclipse que me trajo mucha verdad y mucho cierre. Les deseo el valor y el coraje necesarios para que puedan darle un final a lo que ya no va y den comienzo a lo que tenga que nacer", comenzó escribiendo Flor en su publicación.



"Que puedan cerrar los ojos y dejar fluir con confianza la vida, sabiendo que lo que suceda será lo necesario para nuestra evolución. Siento mucho amor, muchísimo y cuando lo pienso se me llenan los ojos de lágrimas #SiempreIntensaAmicci. Pidan perdón, perdonen y agradezcan las veces que sea necesario, tanto a otros como también a ustedes mismos, pero no se guarden nada. Abrácense entendiendo que lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hasta acá y no se castiguen por lo que no fue. La vida es un regalo enorme. Les agradezco mucho el amor que me dan y que me sigue sorprendiendo día a día"



Tras su reflexión, la bailarina expresó: "Y hablando de amor. . . con esta pibita aprendimos a prueba y error que cuando es tan grande trasciende las formas, la mentalidad, el ego? Gracias por haberme transformado desde el primer día en el que te conocí".



Para cerrar, Flor Jazmín dijo: "Les deseo mucho amor, salud y trabajo para todo lo que vendrá. 2020 acá me tenés, con la sonrisa bien grande, los ojos cerrados y los brazos bien abiertos para recibir todo lo que tenes para mi!".



Por su parte, la instagramer manifestó: "El amor trasciende la forma. Nos vendieron el contrato, la legalidad, la monogamia, el deber, el otrx como propiedad. Pero el amor trasciende la forma. Nos hablaron de libertad pero nunca la sintieron. Nos pusieron barrotes, nos compraron jaulas, nos encerraron en maneras de sentir muy chiquitas y nosotrxs nos fuimos olvidando lo enormes que somos. Venimos de un río de estrellas infinito, y nos ahogamos en los miedos, para no ver, para no vernos. Miranos. Mirate", planteó Tajes.



Y continuó: "El amor trasciende la forma. No es para entenderlo, es para que lo vibres. Escuchá cómo suena. Sentí cómo suena. El amor trasciende la forma. '¿Vos te das una idea de la cantidad de universos que atravesamos para encontrarnos?', me dijo @florjazminpe. Ahora lo sé. Te amo para toda la vida, y quiero para siempre que seas feliz. Feliz último día del año, pueblo", expresó la joven, generando una oleada de mensajes donde le deseaban lo mejor a la pareja.



Sin embargo, cuando la instagramer y actriz Belu Lucius comentó sobre su reconciliación, Magalí, quitándose las etiquetas de encima, aclaró en sus historias: "Jajajajaja no volvimos, nos reinventamos. Pero el amor es el doble". "Jajajajaja no volvimos, pero cambiamos la forma", afirmó Flor en su propia cuenta.

