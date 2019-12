Vinculan a Oscar González Oro con el ex de Nicole Neumann

Oscar "El Negro" González Oro atravesó varios meses difíciles a causa de los sinsabores del amor, pero finalmente parece haber conseguido refugio en los brazos de una persona inesperada: Matías Tasín, quien saltó a la fama por haber sido el ex novio de Nicole Neumann y que en el Instagram del conductor radial fue el receptor de un tierno mensaje que le abrió las puertas a fuertes rumores de romance, publica el sitio Exitoína.



La figura de Radio 10 se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, y compartió desde su cuenta una fotografía en la que se lo observa cenando con Tasin muy felices y cuyo epígrafe romántico generó miles de elogios, felicitaciones y emojis de corazones por parte de sus seguidores en los comentarios del posteo que obtuvo más de mil "me gusta".



"Hermoso comienzo", escribió "El Negro", agregando muchos puntos suspensivos a su frase para generar intriga respecto a lo que puede suceder entre ellos dos a partir de la muestra de afecto pública que realizó para el empresario que además de haber estado en pareja con Neumann, también salió hace algunos años con Jimena Barón.



El conductor se había separado de Pablo "Tato" Cabrera en 2018 y apostado nuevamente al amor al conocer a Mauro Javier Francisco, con quien en mayo de este año habían comenzado a planificar su casamiento. Sin embargo, el 27 de julio el "Negro" publicó un extenso y desgarrador comunicado en el que dio a conocer el final de su relación. "El alma suele saber qué hacer para sanarse. El desafío es silenciar la mente. ¡En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer y mi mente me sigue gritando", expresó en ese entonces González Oro, que aseguró que con Mauro cada uno "se ama a su manera".



Tasin fue novio de Neumann durante el 2018, y su separación provocó que la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) pase uno de sus cumpleaños más triste. Tras varios meses lejos, se volvieron a encontrar y estuvieron a los besos, pero la relación no prosperó. Durante los últimos semanas también se lo vinculó sentimentalmente con Floppy Tesouro, con quien habría coincidido en un importante boliche de la Ciudad de Buenos Aires,y con Florencia Peña, aunque luego ella desmintió las versiones.

Fuente: Exitoína