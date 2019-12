¿Qué pasa entre Loly Antoniale y Wanchope Ábila?

La vida de Loly Antoniale (32) tras su mediática relación con Jorge Rial se volvió un verdadero misterio. Radicada en Miami y reacia a dar entrevistas, la modelo solo se comunica con sus seguidores a través de Instagram. Ahora, Ángel de Brito se hizo eco de un mensaje que le hizo llegar un seguidor en el que daban pistas de una presunta relación sentimental de la modelo con el jugador de Boca, Wanchope Ábila (30).



"Para los que me preguntaban por Loly", twitteó el conductor, de vacaciones en Necochea en el descanso de Los Ángeles de la Mañana, mientras ponía los mensajes que le había mandado su informante: "Te quería contar que ayer en un boliche de Córdoba, Foster, en el que cantaba la banda Ke Personajes, llegaron juntos La Niña Loly y Wanchope. Y estuvieron con un grupo de amigos que se encargó de taparlos toda la noche", aseguró el seguidor. Pero eso no fue todo...



"Ella el fin de semana pasado estuvo en un baile de cuarteto con sus amigas en Córdoba, y cuando llegó Wanchope se juntaron y estuvieron hablando gran parte de la noche", finalizó el informante de De Brito.



Instalado el rumor en las redes sociales y los medios, el sitio Ciudad se comunicó con Loly para tener su palabra y consultarle si existió el encuentro con el futbolista. "¡Hola! Primero agradezco tu tiempo y el trabajo para consultar sobre la información FALSA de una usuaria de Twitter", comenzó la modelo, a través de WhatsApp.



"Realmente no puedo creer que hoy cualquiera puede inventar algo y ya realizan una nota. Es vergonzoso", agregó indignada. "Segundo, es una absoluta MENTIRA. Gracias, que tengas buen día", se despidió, visiblemente enojada. Ante las repreguntas sobre si se habrían encontrado de casualidad, si se conocían con Wanchope y si estaba soltera, Loly eligió no responder.

Fuente: Ciudad.com