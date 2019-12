Noelia Marzol sobre su relación con un futbolista: "Es re intenso todo"

Para arrancar el 2020 bien arriba y renovada, Noelia Marzol viajó con una amiga a Tulum, México. Además de relajarse en la playa, salieron a bailar y se divirtieron en la noche. Después de vivir unas vacaciones entre chicas, se reencontró con su nuevo novio en Florida, Miami.Contenta por haberse animado a encarar una nueva relación, Noe contó que está muy enamorada de Ramiro Arias, un joven de 26 años que juega al fútbol: es delantero en Almagro.¿Hace cuánto salen? Bueno, no lo sabe con exactitud... "Soy medio desastre. No sé exactamente, pero según él hace tres meses", contó en diálogo con la revista Paparazzi.Al principio, no creyó que serían compatibles. ¿El motivo? Él es lo "anti Noe". "Estaba negada a salir con un futbolista, nunca me lo hubiera imaginado. Él rompió con mi prejuicio", se sinceró.Tan bien les va juntos que, siempre que estén en la misma ciudad, ¡se ven todos los días!: "Es re intensa la relación. Desde que nos conocimos nos vemos todos los días".