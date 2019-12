Paula Chaves habló tras la confirmación de su embarazo: "Estamos súper felices"

Era casi como una especie de secreto a voces. Sin embargo, recién este miércoles Paula Chaves confirmó que está esperando su tercer hijo."Esta banda se agranda... Llenos de amor y más juntitos que nunca!!!. Es un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas Pedro Alfonso. Son mi vida!", escribió la actriz durante la noche de Navidad, junto a una foto donde se la ve abrazada a Olivia y Baltazar, sus herederos.Horas después del anuncio en las redes, la conductora eligió, el ciclo que conduce su amigo José María Listorti a través de la pantalla de, para referirse en profundidad a su embarazo."Creo que acá ya plantamos bandera, cerramos la fábrica. La verdad que estamos súper felices, dos nos parecía poco y teníamos ganas, así que llegó cuando tenía que llegar", arrancó la ex subcampeona del Bailando, para luego referirse a cómo lo habían tomado los futuros hermanitos del bebé en camino."Oli (Olivia) está chocha, al ser más grande es como que entiende mucho más. Está emocionadísima, me dice 'mamá, ya quiero que nazca'. Le encantan los chicos, entonces como que siento que ahí voy a tener una ayudita que me va a dar una mano con este bebé que viene. Baltazar es como que sabe pero medio que se hace el gil, no sé si no quiere como caer. Antes de saber yo que estaba embarazada me decía 'mamá, bebé, panza', viste que los chicos tienen como un sexto sentido. Hubo una semana que estuvo tremendo, había cambiado su personalidad, ahí me hice el test y me enteré", explicó."Le contamos hace una semana, el día que se filtró me fui corriendo al colegio a buscarla, pero por suerte no se filtró nada y tuvimos nosotros la suerte de decírselo", comentó con respecto a cómo se había enterado la mayor de sus hijos, para luego hablar de su decisión de bajarse de la temporada teatral en Carlos Paz a partir de su embarazo."Decidí que no directo, me ayudó a decidirlo Corbo, porque la verdad que yo me embarazo y me embarazo con todo", lanzó Paula, quien ya había padecido en escena los primeros síntomas del embarazo cuando esperaba a Olivia."Tengo fecha para fines de junio, estoy entrando al cuarto mes, falta un montón y ya no doy más. Tengo panza, ya no me entra mi ropa, tengo retención de líquidos, ya tengo todo lo que tiene que tener una embarazada", contó, antes de hablar del debut de Atrapados en el museo, la obra que con producción de Dabope que protagonizan su marido, Pedro Alfonso, Fredy Villarreal, Julieta Prandi, Flor Torrente, Bicho Gómez, Rodrigo Noya, Mica Viciconte y Macarena Rinaldi en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz."Estuvimos ayer en la platea. Por suerte me tocaron buenas ubicaciones, porque siempre me pasó de tener que verla en el pasillo, a un costado y ayer pude conseguir dos ubicaciones, así que lo vimos cerquita. Me daban como ganas, es increíble cómo se ve de abajo", expresó, para luego elogiar la actuación de Julieta Prandi, su reemplazante."Estaba bárbara Juli, no sabes qué genia, porque es difícil, es la primera vez que hace comedia, se aprendió el código de la comedia al toque", destacó Paula, quien aún no sabe si se viene un hermanito o una hermanita para sus pequeños."Todavía no sabemos el sexo, en estos días me están por entregar un análisis que me hice", se sinceró. Aunque claramente esto es lo que por estas horas menos le preocupa a Chaves, quien sólo aguarda la llegada del próximo invierno para tener al nuevo integrante de la familia entre ellos.Y este sábado, Pedro compartió una tierna foto en la que se ve claramente la pancita de casi cuatro meses de su mujer. En la imagen se los ve a los dos acostados y compartiendo un momento familiar.