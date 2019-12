La modelo paranaense Sofia Savoy se casó en Grecia con su novio futbolista

Una historia de amor que comenzó por las redes

Luego de tres años de relación, la modelo paranaense Sofía Savoy contrajo matrimonio con Mauro Dalla Costa, ex jugador de Boca Juniors y de Colón de Santa Fe. La ceremonia fue en Grecia, donde están viviendo desde octubre.En julio pasado, Dalla Costa fue convocado por el Thesprotos Igoumenitsas de la Beta Ethniki en Grecia, y en octubre la rubia viajó para radicarse definitivamente en el país "cuna de la civilización occidental".La joven paranaense comenzó a trabajar como modelo desde muy joven, fue finalista deen 2012, también participó del certameny en 2014 formó parte del elenco estable de bailarinas deTodo arrancó unos nueve años atrás, cuando Dalla Costa la contactó a través de Facebook. Claro, la modelo vivía en Paraná, y no se conocían personalmente. Luego Sofía comenzó una relación con otro joven y el vínculo se interrumpió. Hasta que, después de un tiempo, estando ella otra vez soltera, el futbolista le volvió a escribir.Con el correr del tiempo, los mensajes se hicieron frecuentes. Cada uno esperaba el momento para hablar con el otro y, por supuesto, las ganas de verse se tornaron incontenibles. "Hablábamos por Skype todos los días, parecía como si nos conociéramos de toda la vida", había revelado Sofi en una entrevista con. Había un problema no menor: por aquel entonces, Mauro estaba jugando en un club en Portugal. Y ella nunca había hecho un viaje tan largo.. Pero el amor siempre es más fuerte.Sin compañía alguna, se dirigió a Ezeiza y comenzó una auténtica travesía. El primer problema: no sabía que había un límite de 24 kilos de equipaje.. ¡y su valija pesaba 31! "Me puse las camperas, las carteras y todo lo que podía hasta que logré llegar al peso indicado. Después me subí al avión y me tocó una señora que me contó toda la historia de su vida. ¡No paró en las 12 horas que duró el viaje!", se lamentaba.Savoy llegó a España, donde hizo escala, y los problemas no cesaron. Todo lo contrario. "El vuelo desde la Argentina se retrasó, entonces tenía muy poco tiempo para agarrar el avión hacia Portugal. Cuando quise abordar no me dejaron pasar porque ya era muy tarde. Empecé a correr todo derecho, ni sabía adónde estaba yendo, estaba muy nerviosa. Me crucé a un hombre en silla de ruedas que le había pasado lo mismo que a mí y una chica de la aerolínea le cambió el pasaje. Cuando le conté que me había pasado lo mismo me dijo: 'No te lo puedo cambiar'"."Tuvimos una discusión, yo estaba re nerviosa y no me podía comunicar con Mauro. Me puse a llorar y me cambiaron el pasaje", recordaba. ¡Pero la historia no termina ahí!Al arribar al aeropuerto en Portugal, le pasó lo que todos temen: no estaba su valija. "A otra mujer le había pasado lo mismo. Vi que un hombre le dijo algo en portugués y la llevó a una habitación de valijas perdidas; y estaba ahí. Eso pasó porque me habían cambiado el vuelo anterior, en España"."Después entraron los nervios porque pensaba: 'Ahora lo tengo que ver a Mauro por primera vez después de todo lo que me pasó'. Pero la verdad que salió todo re bien. Estuve un mes allá y después nos volvimos a la Argentina y no nos separamos más. Hay que jugársela por amor. Estoy muy contenta y no me arrepiento absolutamente de nada. Él es un amor y me acompaña en todo, es perfecto", había contado, feliz y enamorada.