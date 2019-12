Celeste Cid presentó a su nuevo novio

Celeste Cid cierra el año muy enamorada. Aunque suele mantener su vida privada bajo cuatro llaves, la actriz hizo una excepción y presentó oficialmente a su novio: Iván Pierotti, un joven artista audiovisual.Los rumores de que estaban en pareja empezaron a circular en octubre, cuando salieron a pasear por Palermo y se dejaron fotografiar por la prensa. En ese entonces, la actriz admitió que estaban en una relación pero dijo que no quería dar mayores detalles.Un mes después, hizo la excepción y se animó a contar un poco más en su cuenta de Instagram. En vísperas de Navidad, compartió una foto de los dos y aclaró que aunque no suele compartir este tipo de noticias -porque prefiere "cuidar y resguardar" a los que la rodean- está tan feliz que no puede ocultarlo. "Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. Feliz todo!", concluyó.En abril de 2018, la actriz se separó de Michel Noher, con quien tuvo a su segundo hijo, Antón. Antes, había sido madre de André -de 15 años-, fruto de su relación con el cantante Emmanuel Horvilleur.