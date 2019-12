Sol Pérez conducirá la presentación nacional del Carnaval de Gualeguaychú

La edición 2020 del Carnaval del País llevará el nombre de Mirta Rodríguez. Así lo definieron desde la comisión central del espectáculo el último lunes. Se trata de una de las mujeres creadoras de la comparsa Papelitos, quien falleció la semana pasada. Además, la primera noche, el 11 de enero, será trasmitida por Net TV. El martes 7 de enero, Sol Pérez conducirá la presentación nacional, en Mar del Plata.



"Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de nuestra querida Mirta Rodríguez. Una de las grandes creadoras de nuestra Comparsa, a Ella le debemos nuestro nombre, Papelitos". Así comunicaron desde las redes sociales de la comparsa de Juventud Unida el fallecimiento de quien ahora será homenajeada por la edición 2020 del espectáculo.



Mirta Rodríguez de Larrivey no sólo fue una de las creadoras de Pepelitos del Oeste, aquella emblemática y naciente comparsa que desfiló con trajes de papel crepé, también una eterna colaboradora y directora de la misma. Esto inclinó la balanza para que la comisión del carnaval resuelva el homenaje en la reunión del lunes por la noche. La noche del 11 de enero

Este 2020 el desfile será inaugurado por la tricampeona Ará Yeví del club Tiro Federal. Su director, Leo Rosviar, presentará "Egos", con la cual buscará ser la segunda comparsa en celebrar un tetracampeonato, ya que Marí Marí abrazó esa hazaña las temporadas 88, 89, 90 y 91, cuando el espectáculo todavía no había llegado al corsódromo.



En segundo turno desfilará la comparsa O'Bahía, del Club de Pescadores, que en la próxima edición celebrará los 40 años de su fundación. "Las aventuras de Don Carnal" será el tema elegido por el reconocido director Adrián Butteri.



Para cerrar la primera noche del 11 de enero desfilará Papelitos, del Club Juventud Unida, que nuevamente será dirigida por Juane Villagra. La Decana presentará "Recreación" y, entre las novedades más rimbombantes, tendrá como director de su batucada al intendente Martín Piaggio. Mar del Plata y TV Históricamente, la presentación nacional del Carnaval del País se llevó a cabo en algún boliche u hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Este año será diferente. La cita será en Mar del Plata el martes 7 de enero, más precisamente en Cabo Corrientes, playa ubicada entre playa Chica y Varese.



Para la presentación ya fue confirmada la presencia de Sol Pérez, quien conducirá el evento. La presentadora televisiva tuvo un gran 2019 en cuanto a su crecimiento mediático y, sin lugar a dudas, será quien convoque a las cámaras de Telefé, América, Canal 13, C5N, Canal 9 y Net TV. Esta última señal funciona on line, inició oficialmente sus transmisiones el 1 de octubre de 2018 y es propiedad de Editorial Perfilen sociedad con Kuarzo Entertainment Argentina. Y es el canal que trasmitirá en directo la primera noche de carnaval.



"Hasta ahora, lo de Net TV es lo único conformado por la productora", contaron desde la comisión del carnaval.



Fechas y precios



En enero el Carnaval se presentará los sábados 11, 18 y 25; las entradas tendrán un costo 550 pesos.



Los sábados 1, 8, 15 y 29 de febrero las entradas costarán 600 pesos, mientras que el feriado de Carnaval (22, 23, 24 de febrero) el precio ascenderá a 640 pesos. (El Día)