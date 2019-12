Un mensaje alimenta los rumores de separación de Ximena Capristo

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en el reality "Gran Hermano" y desde ese momento, su romance se consolidó cada vez más. Actualmente llevan 17 juntos y tienen un común, Félix, de dos años.Aunque, en las últimas horas, un llamativo posteo de la ex vedette levantó serias sospechas sobre una posible separación. "Sólo nosotros, no necesitamos a nadie más", escribió Ximena junto a una tierna imagen con su primogénito. La descripción de la foto despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes querían saber si está separada del actor."¿No estás más con Gustavo?", "¿Te separaste?", "No lo dejes afuera a Gusti", fueron algunos de los mensajes que recibió la panelista tras publicar la imagen con su pequeño. Por el momento, Capristo prefirió llamarse al silencio y no responder aquellas dudas de los usuarios.