Julieta Prandi blanqueó su romance con Guido Sardelli, guitarrista de Airbag

Hace dos semanas comenzó a circular la versión de que Julieta Prandi (37) había encontrado nuevamente el amor, tras anunciar su turbulenta separación de su exmarido Claudio Contardi (50) después de 12 años juntos. El muchacho en cuestión es Guido Sardelli (31), el menor de los hermanos que forman Airbag, la popular banda de rock. En un móvil desde Carlos Paz, la actriz confesó que tiene una relación incipiente con el músico.



"Estoy bien. Somos muy amigos", aseguró Julieta, que hará teatro en la obra Atrapados en el museo, pero se negó a hablar de noviazgo. "Supongo que falta tiempo para eso. El tiempo lo dirá", dijo, risueña mientras en el ciclo jugaban al enigmático sobre cuál de los hermanos Sardelli la había conquistado. "Entre rubios nos entendemos. Me llevo muy bien con Guido", lanzó, divertida en Pamela a la tarde.



También la modelo contó cómo nació su vínculo: "Nos conocimos en el recital de Airbag que estuvieron con la banda Muse en el Hipódromo. A Pato yo lo conocía y él nos presentó. A Gastón lo vi en Vorterix y rebien. Tengo buena onda con los tres. Me parece gente de familia, tranqui como uno. Uno pega onda o no pega. Ese tipo de cosas te das cuenta la primera vez que conocés a la persona", se sinceró.



Julieta, que está atravesando un divorcio con duras acusaciones contra su exmarido, se manifestó reacia a presentarles al músico a sus hijos Mateo (8) y Rocco (3). "No. Falta. Esto es reciente y estamos muy bien, tranqui. Nos llevamos muy bien y no hay rótulo y los nenes no lo conocen, por supuesto", finalizó Julieta Prandi sobre su incipiente relación con Guido Sardelli, integrante de Airgab. ¡Que viva el amor!