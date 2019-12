"Me destroza que no me crean", dijo actriz que denunció a Pablo Rago

Espectáculos Filtraron presuntos chats que Rago le habría enviado a la mujer que lo denunció

"Me destroza que no me crean, que pregunten para qué denuncié, por qué ahora. Me venía perturbando hace años, no lo hablé nunca con nadie, ni en mi familia. Y me hacía mal", dijo este jueves Basile, quien conoció a Rago en 2013."Estoy con ataque de pánico. Me arruinó la vida, me humilló. Estoy entera por mis cuatro hijos, que son mi orgullo", sentenció la actriz en declaraciones al programa "Nosotros a la mañana", que se emite por El Trece.Basile, radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad y ahora el Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño número 54, a cargo de Walter Candela, investiga el hecho."Fui a su casa porque me invitó, acordamos. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (. . . ). Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó", relató Basile.Asimismo, sostuvo que fue asistida psicológicamente por personal del 137, la línea telefónica de asistencia a las víctimas de violencia familiar y sexual, y destacó cómo la trataron y la contuvieron.Por el momento, ni el actor ni sus abogados hablaron de la acusación.