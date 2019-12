Ivana Nadal replicó las críticas a su cuerpo

Desde que las redes sociales se hicieron masivas, las críticas de los usuarios cayeron en las cuentas de los famosos de manera inmediata -así también como los halagos-. En este caso, Ivana Nadal se cansó de algunos mensajes que recibió y decidió, a través de sus historias de Instagram, hacer un descargo sobre los comentarios negativos que recibe sobre su cuerpo.La modelo entrena todos los días y además, hace poco explicó que cambió su manera de alimentarse y de ejercitarse para estar más tonificada y porque disfruta el hecho de trabajar su cuerpo en el gimnasio.Sin embargo, hace algunos días, Ivana reveló un mensaje que no le agradó, de una persona que la acusaba de "tener cuerpo de hombre" si seguía ejercitándose con tanto peso y repeticiones. Pero la crítica de Nadal no fue bien interpretada, y la conductora decidió explicar la situación a través de su red social."Hola chicos, en mi descanso permitido me tomo este ratito para hacer un descargo. Estoy preocupada. Subí el otro día una historia de un tipo que me dijo que pare de entrenar que iba a tener cuerpo de varón, y estoy recibiendo cada vez que subo algo 'ay, por favor que boludez, el cuerpo que tenés; ¿cómo ese tipo va a decir que sos un hombre?'" comenzó aclarando Ivana.Pero a continuación, dejó un mensaje para sus seguidores para que entiendan a qué quería apuntar: "No es eso lo que estaba buscando, estaba buscando que seamos conscientes de la pelo. . . ez que tiene la gente en la cabeza como para poder llegar a decirme 'hombre' como si fuera un insulto, eso es lo que estoy planteando, no si soy linda, soy flaca, tengo cintura o no tengo cintura".Y para concluir, disparó enojada: "La bol. . . z del chabón de encasillarme que porque entreno fuerte soy un varón, y pensar que eso es un insulto. Eso es lo grave".Restándole importancia a lo que comenten sus followers, Ivana compartió en su perfil algunos de videos de su durísimo entrenamiento y luego de su descargo, levantó miles de likes de sus fans que apoyaron su trabajo constante, su estilo de vida y su pensamiento.