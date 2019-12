"Ser Drag Queen es una identidad artística", afirma Reina Heels

"Ser Drag Queen es una identidad artística. Una drag es todo el tiempo ruptura. Hay personas que a veces no saben que son drag y van por la vida siéndolo", afirma Reina Heels en diálogo con. Tras ello reafirma que "cuando hablamos de una drag, hablamos de arte".Sobre sus inicios en este movimiento, recordó que quería hacer vestuario para gogó dancer, y se lanzó; pero no vendió nada de lo que había hecho y alguien le dijo que él mismo debía usar las prendas que había confeccionado, "y tuve que entrar en alguna categoría para contar lo que hacía"."Siempre me expreso desde el mismo lugar, y esto es un laburo no es un circo. Hay muchos que se compran ropa en Korea pero no por eso son drag y claramente no viven de eso, es alguien que se disfraza de artista". Mirá la nota completa en el video.