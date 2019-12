Gisela Bernal se casará con su novio futbolista

La vida de Gisela Bernal dio un gran giro luego de sus escandalosas peleas y separaciones en la pantalla chica. Alejada de la televisión y de los conflictos, la bailarina decidió asentarse con su novio en Europa y ahora darán el paso más grande en su relación: se casarán en unos pocos meses.Hace un poco más de dos años que Bernal y Eros Medaglia decidieron formalizar su relación y comenzaron un intenso noviazgo, en donde ella abandonó sus trabajos y su carrera profesional para acompañarlo a él por el mundo, ya que se desempeña como jugador de fútbol y va rotando de equipos y países.En su momento, Gisela se había mostrado feliz por su decisión de mudarse y en sus redes sociales había compartido tiernas postales de la nueva familia ensamblada: "Estoy en mi nueva faceta de ama de casa, súper feliz y tranquila, disfrutando de la naturaleza. Hago las cosas de la casa, hago de todo. Siempre me encargué de Ian, pero también me ayudaba mi mamá, con la casa y con todo. Acá hago yo, pero me encanta porque hago felices a mis amores".Cada tanto, la bailarina publica varias imágenes junto a su pareja -ocho años menor que ella- disfrutando de algunos días de paseo por el Viejo Continente, o mostrando su apoyo desde la tribuna para alentar a Eros.A pesar de que ellos no lo contaron, desde el círculo más íntimo de los novios -sus familiares- revelaron que la decisión de casarse ya está tomada, y que en el 2020 vivirán una noche mágica llena de emociones para el recuerdo.Además, la familia del futbolista está muy contenta con la noticia ya que consideran a Gisela una buena pareja para su hijo y, según sus palabras, saben y se ve "que están muy enamorados", publica Paparazzi.