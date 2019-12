Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se consagraron campeones del Bailando 2019

Flor Vigna y Facu Mazzei compitieron ante Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en la final del Bailando 2019, con el condimento de que Vigna y Occhiato fueron novios durante cinco años. Inclusive, en la previa el bailarín confesó: "No hay nadie a quien yo quiera más que a ella", y se abrazaron a pedido de Flavio Mendoza.Luego de un gran despliegue en la apertura del programa, llegó el momento de los bailes. El primer ritmo en juego fue el jive, y allí Occhiato y Jazmín Peña demostraron que los nervios no les pesaban y lograron convencer al jurado para llevarse el primer festejo.En el segundo y último turno de la noche, el cha cha pop copó la pista y ambas parejas brillaron ante el jurado, demostrando una gran performance en sus actuaciones. Esta vez la balanza se inclinó para el otro lado y Flor Vigna y Facu Mazzei consiguieron el segundo punto para dejar todo empatado 1-1 en la definición.Marcelo Tinelli anunció que al final serían solo dos géneros en la noche, cuando todos creían que eran tres. Así, la definición estuvo a cargo del público.A la hora de abrir el sobre decisivo y fue la votación más cerrada de la historia del certamen, con más de 1.600.000 mensajes y llamadas.y recibieron el trofeo en manos de la ganadora de 2018, Sofía Morandi. Flor Vigna no pudo alcanzar el tricampeonato junto a Facundo Mazzei.