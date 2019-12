"Algún día voy a dedicarme a la política", dijo el Chaqueño Palavecino

Homenajear a su madre

Aunque pasa gran parte del año recorriendo el país, volver a Buenos Aires es especial para El Chaqueño Palavecino. Como cierre de un 2019 al que califica de "difícil también para los artistas", el cantante se presentará en el Gran Rex el 20 y 21 de este mes. Mientras prepara estos shows que además sirven de marco para interpretar en vivo su último álbum; "Soy y seré", habló conAcerca del balance de su año, contó que su viaje al sur del país "tuvo sus buenas y malas, la gente nos sigue con esfuerzo, el trabajador está apretado, pero yo tuve trabajo dentro de todo". En su calidad de productor reconoció que en los últimos meses no pudo viajar a Chile y Bolivia, dos países donde lo quieren mucho, por los graves problemas económicos y sociales que atraviesan actualmente. "Esperemos que se solucione pronto, y que también en nuestra Argentina este año Dios ilumine a las autoridades. El pueblo siempre tiene esperanza", alentó.Acerca de su último disco, mucho más intimista y nostálgico, Palavecino expresó que "si bien siempre le canto a la alegría, esta vez quise recordar mi infancia y de dónde vengo". Enseguida aparece el recuerdo de su madre. "Luego de que murió, estuve 15 años para poder cantar el tema ´Flores para mi madre´, que no es mío, pero era el momento ya de entonarlo. La letra es muy fuerte, a mí me ha tocado mucho. Hay gente que no supera el dolor fácilmente, la pérdida de muy chico de alguien muy querido es fuerte. Era alguien que me sostenía. Yo estoy viviendo mucho mejor de lo que pudo hacerlo ella. Se enfermó, era muy pobre, tenía que criarnos a todos, sufrió desde muy joven. Todo eso me hizo un clic y sentí que era el momento de homenajearla".En plan de recordar a esa mujer tan añorada, el artista se emociona y admite que "todo admiro de ella. La enseñanza; nunca te pegaba, te castigaba de otra manera, enseñaba valores, a ser ´gente´. Quizá lo que más lamento es no haberle podido dar todo lo que yo conseguí en la vida. Poder trasladarla cuando necesitara ahora que tengo vehículo, por ejemplo. Me ha ido bien, trabajé mucho, me hubiera gustado que ella disfrutara todo esto".El 18 de diciembre, el Chaqueño cumplirá 60 años. Mirando hacia atrás, dice que "cumplí todo. Además de lo musical, tengo mi fundación que ayuda mucho en mi zona de origen (Tartagal, Salta) donde trabajamos con médicos que nos dan una mano en lugares muy necesitados. Yo sé lo que es el hambre, por eso me ocupo también de los que la pasan mal. Tengo el privilegio de haber logrado todo en la parte artística, cumplí todos esos sueños. Tener el aplauso de la gente... en lo personal mi sueño es que mi Argentina esté bien, que todos tengamos trabajo. No ha sido muy bueno para la parte artística. Sin música no se puede vivir".Respecto de su trabajo social, asegura que le han ofrecido cargos políticos, pero por ahora no es lo suyo ya que "Tuve ofertas de todos los colores, pero debería dejar la música, no se pueden hacer las dos cosas. Todavía no estoy en ese punto. Sí me gustaría que desaparezca la famosa grieta. Yo hablo con todos, el gobierno saliente me ayudó con el trabajo en Salta, y los referentes del anterior también, por otro lado pienso seguir en contacto con el nuevo gobierno. Lo mío es un trabajo transversal. Pero me siento capaz de hacerlo, algún día será, está bueno tener algo de poder para decidir cosas buenas". Fuente: (Diarioshow).-