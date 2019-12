Sol Pérez enamoradísima: Confirmó que apostó a la convivencia con su novio

Desde que blanqueó su noviazgo con Guido Tomás Mazzoni, los ojos de Sol Pérez brillan más que nunca. Y en medio de su linda historia de amor, la panelista de Involucrados, reveló que subió un escalón más en su relación con el personal trainer."Estoy muy enamorada. La verdad es que conocí a Guido, que es mi novio. Él tiene una cadena de gimnasios que es de la familia de los hermanos, del cuñado que es mi entrenador y de él", comenzó diciendo Sol en La Mesa de Mirtha.Luego, la invitada reconoció que su novio venía buscándola por las redes desde hace mucho tiempo: "Me venía hablando hace cuatro años por Instagram para que vaya a su gimnasio, me decía 'vení que te va a cambiar la vida, te va a encantar, es una familia'. Estuvo cuatro años escribiéndome y yo le decía 'bueno, ya voy a ir' y nunca iba. Y cuando me salió el trabajo en La peluquería de Don Mateo este año y me tocaba grabar en el horario que yo entrenaba. Entonces me decidí a probar y empecé a entrenar ahí"."Lo conocí a él y fue muy amoroso y divertido. Ahora me sigue entrenando, por supuesto ahora tengo entrenamiento personalizado en casa", continuó. Y al ser indagada por la conductora sobre si viven bajo el mismo techo, la modelo reconoció: "Sí, nos mudamos. Hace dos noches que estamos durmiendo en el departamento nuevo y estamos muy contentos".En cuanto sus deseos de pasar por el altar, la entrevistada se sinceró: "Ojalá. A veces él viene y me dice '¿te casás conmigo?' y yo le digo 'yo no tengo anillo todavía. Así que cuando vengas con el anillo, lo charlamos. Cada tanto me pregunta. ¿Hijos? Me encantaría, pero no ahora"."Con Guido nos llevamos muy bien. Guido tiene una personalidad y una forma de llevar la vida que creo que me hacía falta y era lo que necesitaba. Yo pensaba sólo en el trabajo y no tenía nada de vida social, nada de amor. Creía que el amor era otra cosa. Y cuando lo conocí, me di cuenta que lo que quiero estar con él. Quiero divertirme, me hace reír y que todos los días me levante con una sonrisa. Me cambió todo", cerró, enamorada.