Luciana Aymar mostró su panza de embarazada

Relajada en las playas de Miami bajo el tibio sol, propio del otoño estadounidense, Lucha no dudó en compartir con todos sus seguidores de la red social -más de 240 mil- sus fotos en bikini luciendo su panza de seis meses."Disfrutando unos días de playa con el mejor estado!" escribió contenta la ex Leona. Además, recibió cientos de comentarios de amigos y admiradores quienes la felicitaron por el momento que está transitando y le enviaron mensajes de suerte y felicidad.La confirmación de su embarazo llegó hace tan solo dos meses, cuando con un cálido mensaje en las redes, Luciana Aymar confirmó que a sus 42 años se convertiría en madre primeriza: "Muy Felices de confirmar y compartir esta hermosa noticia. Estamos en la dulce espera. La ansiedad y miedos de los primeros meses fueron eternos. Hoy transitando mi cuarto mes de embarazo quiero contarlo con mucha alegría".La Leona está en pareja con Fernando González, el ex tenista chileno, con quien actualmente vive en Santiago y allí participa de diversos proyectos para mantenerse en contacto con el deporte que ama, como charlas y clínicas de hockey.