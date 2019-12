"Colas como la mía hay pocas", asegura una ex Gran Hermano

Saltó a la fama en 2016, cuando ingresó a Gran Hermano. Inmediatamente, por sus delineadas curvas y esos ojos celestes que encandilan, llamó la atención de un público rendido ante tanta belleza. Yasmila Mendeguía (22) dejó su estela y más de un corazón roto, cuando se fue a probar suerte a tierras mexicanas. En el país del tequila, la marplatense se transformó en una modelo que pisa fuerte y deja su huella."La idea de venirme a México surgió cuando escuché a Cyntia Cofano, quien es mi amiga acá. Me contó que se venía, y Verónica, de VMG Models, me ofreció meterme en una agencia de modelos para que arrancara a trabajar. Con Pato (Patricio Sills, su ex novio) no estábamos muy contentos en Buenos Aires, y decidimos cambiar un poco. Así comenzó esta aventura. La calidad de vida es totalmente distinta a la de Argentina, podés trabajar y viajar sin problemas", le contó la ex GH aY continuó: "Estoy trabajando como modelo, siempre con Ko Watches también, que es una marca de relojes divinos, y con las redes sociales. Acá apuestan muchísimo más que en Argentina por los modelos y los influencers. Se paga muchísimo mejor".Pero cuando le consultaron si recibe más piropos por sus ojos claros o por su cola, que en la época de Gran Hermano todos elogiaban, la rubia fue contundente: "Mi cola tiene más repercusión, obviamente. Ojos celestes tienen muchas chicas, en cambio colas como la mía hay pocas"."En general siempre fui de comer bien, tengo buena genética y no me cuesta mantenerme en mi peso. Me gusta ir al gimnasio para despejar la mente, y de paso me sirve para cuidar mi cuerpo. Hay que mantener la cola paradita", sentenció.