Julieta Nair Calvo reveló un "blooper hot" que tuvo arriba de un escenario

La actriz Julieta Nair Calvo contó una anécdota desopilante durante un intercambio con sus seguidores de Instagram.Decidida a afianzar el vínculo con sus admiradores, la actriz utilizó la aplicación de Instagram Stories que le permite recibir y contestar preguntas de sus seguidores. Allí le pidieron que relatara una anécdota y Julieta se despachó con una historia que desconcertó a todos."Una vez se me cayó la bombacha en el escenario. En una obra de época. Ampliaremos (o no)", escribió Julieta con la simpatía que la caracteriza. El relató causó tanta sorpresa que sus seguidores de inmediato lo difundieron entre las cuentas de sus clubs de fans.Tiempo atrás, en medio del éxito de Las Estrellas, la actriz se definió del siguiente modo: "Soy de Sagitario. Voy ahí, como la flecha. Voy para adelante, no trato de pensar mucho todo porque, si no funciona, me frustro. Obviamente me organizo, pero trato de no pensar mucho todo".