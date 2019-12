Diego Latorre quiere "recomponer la relación" con Yanina

En el programa radial Lanata Sin Filtro -que actualmente está siendo conducido por Diego Leuco hasta que el periodista se recupere de sus problemas de salud- mantuvieron una extensa charla con Diego Latorre quien confesó sus deseos de arreglar la relación y contó cómo continuarán los planes con Yanina.



"Separación es un término muy absoluto, pero sí, desde este año empezamos a hablar bien del tema, como gente que se quiere, que se ama y que ha tenido una vida juntos" comenzó explicando el comentarista.



Además, reveló que fue Yanina quien tomó la decisión y él la acompañó pero esperanzado de poder retomar el amor: "Ella llegó a la conclusión de que quería distanciarse un poco porque no veía que la relación estaba fluyendo bien. Lo terminamos de charlar hace algunos meses, pero ahí definitivamente se tomó la decisión. Fue un pedido de ella por varias razones, no solamente por algún hecho puntual".



Lejos de culpar alguna actitud, Diego Latorre contó que el conflicto entre ellos se debe únicamente a "un desgaste, a volver a reencontrarse, volver a sentir lo que sentía antes" y que por su lado, las intenciones de recuperar el amor y el interés de su esposa son su primer objetivo.



"Más de mi parte que de parte de ella, quiero recomponer la relación. Hay una armonía total, no hay inconvenientes o conflictos, o grandes temas que tengamos que ver separados, todo lo charlamos porque hay mucho amor en el medio" agregó.



Pero lejos de estar distanciados en la vida cotidiana, tanto Yanina como Diego compartirán las próximas vacaciones junto a sus hijos: "Decidimos que lo teníamos que emprender juntos, por lo menos hasta febrero, que son las vacaciones en familia. No lo íbamos a romper. Y ver si en ese tiempo vuelve a sentir, sobre todo ella, lo que quizás perdió en algún momento". La familia Latorre pasarán unos días primero en Punta del Este y luego en Europa (París y Londres) junto a la madre de la panelista.



Para concluir, Diego se mostró enamorado de su pareja y explicó que su prioridad es reafirmar el cariño y conquistar nuevamente a Yanina: "Llevamos un poco más de 25 años juntos. Yo quiero volver, tengo ganas. Ella, prácticamente, es parte de mi ser".