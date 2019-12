Reviví el show de La Contra en el escenario solidario de Once por Todos

Como cada 8 de diciembre, los entrerrianos demostraron su decisión de extender una mano a quien más lo necesita. En su 15º edición, la jornada solidaria Once por Todos volvió a enlazar las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande en la provincia de Entre Ríos.El excelente clima acompañó la jornada. De hecho, fue incesante la llegada de donaciones a Sala Mayo, en camioneta, autos, bicicletas, motos, o a pie.En Sala Mayo, toda la jornada estuvo amenizada con diferentes espectáculos que se desarrollaron durante las once horas solidarias. Distintos grupos de danzas, diferentes ritmos musicales y varias demostraciones, brillaron en el escenario emplazado a orillas del río Paraná.El grupo de cumbia santafesina La Contra fue uno de los que le dio el Si a la solidaridad y ofreció un espectacular recital repasando sus éxitos entre los que se encuentran: "Adicto a tu piel", "Entre tú y mil mares", "Sal de mi Vida", entre otros temas.Con más de 14 trabajos discográficos, La Contra es uno los grupos más conocidos y populares de la cumbia santafesina, así también quedó demostrado sobre el escenario solidario de Once por Todos.