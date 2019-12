Carmen Barbieri reveló el íntimo pedido que le hizo Fede Bal

Carmen Barbieri estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y habló de la delicada salud de Santiago Bal, internado desde hace varios días en coma farmacológico. "Si, entro a terapia, le digo muy pocas cosas, está tan rodeado de máquinas que no se puede llegar a él, tienen tantas cosas puestas. Por suerte, no está consciente", comenzó la capocómica, angustiada al hablar del artista, de 83 años.



"Los médicos le preguntaron a sus tres hijos, a Julieta, Mariano y Federico, si podían hacerle una traqueotomía. Los chicos se reunieron y decidieron no tocar más a su papá. Es decir, no desconectarlo, le siguen dando antibióticos, pero nada invasivo", detalló sobre el estado actual de su exmarido.



Luego, Carmen reveló el íntimo pedido que le hizo su hijo, Federico. "Lo único que tiene Santiago es ganas de vivir, por eso está vivo. Entonces, me agarraron los chicos, especialmente mi hijo, y me dijo 'mamá, no entres y le digas como siempre en el oído que siga luchando porque si sale del coma se va a encontrar con un cuerpo muerto que no sirve para nada. Entonces, ahora voy y le digo 'mirá que estoy afuera esperándote, estoy siempre. Y vos estás en paz'", relató emocionada.



"Yo no opino como los chicos, soy más grande. Es distinto. Los chicos le dicen que se vaya en paz, que ya hizo todo. Además, tuvo la suerte de poder reunirse con Julieta y de poder hablar varias horas y limar asperezas", completó la artista. (Ciudad)