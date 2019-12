A nueve meses de su muerte, fiscales buscan desbloquear el iPad de Natacha Jaitt

Natacha Jaitt fue encontrada sin vida en una habitación de Complejo Xanadú, un salón de fiestas ubicado en la localidad de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre. Los fiscales que intenta determinar cómo se produjo su muerte aún no determinaron si existen sospechosos. Un elemento al lado del cuerpo de la mediática podría cambiar el curso de la investigación.Se trata del iPad de Natacha, un dispositivo que la actriz usaba todo el tiempo, incluso más que el celular. Además, se chequearon las cámaras de seguridad, se hicieron pruebas toxicológicas sobre el cuerpo, se revisó el testimonio de los implicados y se analizó toda la información que guardaba su teléfono.Jaitt días antes de su muerte se había presentado como testigo en la causa por abusos sexuales a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente pero no hay manera de vincular un hecho con el otro. El único cabo suelto que queda es la tablet que todavía sigue bloqueada.El dispositivo Apple fue adquirido en 2017 por la propia Natacha en un viaje que realizó a Miami. Hoy, al enchufarlo, en su fondo de pantalla se puede ver "la imagen de un dios hindú elegido por Jaitt y la botonera de números que obliga a poner la clave de 4 cifras que abre la pantalla principal", mientras que en la pantalla de inicio la actriz había elegido una imagen de su familia, compuesta por sus hijos, Antonella Olivera, Valentino Yospe, y su hermano Ulises Jaitt, según reveló10 mil combinaciones numéricas posibles son las que podrían desbloquear la tablet, sin embargo, los productos con sistema operativo iOs presentan una herramienta de seguridad que impide el acceso si se ingresa inválidamente la contraseña en más de cinco intentos." Luego del quinto intento fallido, el usuario debe esperar 1 minuto para hacer el sexto; si el sexto no es el correcto, hay que aguardar 5 minutos más para el sexto; si el sexto tampoco corresponde, se demoran 15 para probar un séptimo, y así sucesivamente, de manera exponencial", explicó el medio.Su abogado, Alejandro Cipolla, aseguró: "Lo usaba más que al celular y no lo tenía sincronizado con nada". Además, Cipolla está convencido de que el aparato electrónico puede tener algún dato clave sobre la noche fatal en que Natacha perdió su vida. Según él mismo, la mejor opción podría ser enviar el dispositivo a Brasil o Israel, donde ya funcionan y se comercializan sistemas que logran liberar tanto Iphone como Ipads. Por su parte, la Fiscalía le informó al abogado de Jaitt que el trámite debería costearlo la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Desde ese área negaron la posibilidad de hacerlo dado que costaría alrededor de 25 mil dólares toda la operación y no cuentan con ese fondo, según explicaron."Debe tener de todo, se la pasaba sacando fotos y filmando videos con el Ipad porque tenía mejor calidad que el celular", explicó Ulises, su hermano. El conductor y periodista no está de acuerdo en las formas en las que se procede en la investigación de la muerte de su hermana, quien sostiene que se trató de un asesinato. "A los testigos nunca los llamaron a una indagatoria, solo se les tomó declaración testimonial esa noche y nunca más", aseguró Jaitt.Mientras tanto, el enigma del iPad sigue vigente, la investigación abierta y el misterio sobre qué le pasó a Natacha esa noche, continúa sin resolverse.