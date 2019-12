Ángel de Brito se refirió a la posibilidad de ser padre

Ángel de Brito se expresó en redes y respondió si los planes de ser papá rondan en su mente.



Sus seguidores en las redes sociales le consultaron cuestiones personales que él suele mantener en secreto:



"¿Pensaste tener un hijo?", fue la pregunta. De Brito no dudó y respondió con un determinante "sí".



Consultado nuevamente sobre el tema, explicó: "A veces digo que 'si' y a veces digo que 'no'. Me preguntaron si lo había pensado y obviamente sí lo pensé. Ahora no es un momento para mí para ser padre y no sé qué puede pasar en el futuro. Uno cambia de idea todo el tiempo".



Ángel indicó que en el presente es un proyecto complicado: "Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un 'sí' determinante, ni un 'no' definitivo".



Sobre cómo se imagina en el rol de padre, manifestó: "¿Cómo me veo cómo papá? No lo llegué ni a pensar. ¿Cómo te lo puedo contar si no lo llegué ni a pensar? Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo busco. Cada uno tiene su opción en su vida". (PrimiciasYa)