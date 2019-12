Yanina Latorre explicó los motivos de su separación tras una relación de 25 años

Espectáculos Filtran supuestos audios de Latorre hablando con una amante

Yanina Latorre terminó profundizando los motivos de una ruptura Diego Latorre. La panelista deexplicó que "a principios de año" empezó a evaluar la posibilidad de concluir una relación de 25 años. Si bien en los medios optó por la cautela, escondiendo cualquier indicio sobre su crisis matrimonial, lo dejaba trascender, quizás a su pesar: "Un poco se me notaba, por los chistes". Uno puntual que había hecho en, en el que se preguntaba si el año que viene seguiría estando con Latorre, echó a rodar el primer rumor.Según su relato, esto sucedió en agosto. Pero continuar mostrándose juntos, como si nada mala hubiera pasado, por dos razones: para no afectar la participación en el Bailando de su hija Lola Latorre, y para que Yanina no sufriera el ruido mediático que generaría la separación (que en efecto, lo ha generado). "Sé que en Punta del Este me van a perseguir", lamentó sobre las vacaciones que tomarán en familia, pese a la ruptura, y que continuarán en París y Londres. Eso sí, la panelista puso una condición: "Todo está supeditado a que yo esté cómoda". Si eso no sucede, Diego abandonará el descanso, ya sea estando en Uruguay como en Francia o Inglaterra.Pero, cómo es estar separados pero viajar juntos, y compartir el mismo techo. "Anoche dormimos en la misma cama (después de mucho tiempo)", sorprendió Yanina, pero aclarando que sucedió porque este fin de semana se hospedan en un hotel, a la espera del casamiento de una amiga suya. Los fines de semana también los pasan en su casa de Pilar, mientras que de lunes a viernes la panelista se queda en el departamento que tienen en Belgrano. "Cada familia se separa cuándo puede y cómo puede", sostuvo, si bien destacó que en este caso "todo es armónico", al menos "hasta hoy".Para Yanina, la separación "es definitiva". ¿Y para Diego? "No". En febrero, el ex futbolista se mudará solo, y esa será la gran prueba. "Ahora me hago la canchera (en cómo vive esta estapa), pero pienso: 'Cuando no lo vea mas, ¿qué va a pasar?'". Y agregó: "Hasta ahora no hablamos de divorcio. No es lo que me preocupa ahora: me preocupan más los chicos, y el día a día".