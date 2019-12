Once por todos: Los Príncipes, Comparsas y el cierre con la Banda de la Policía

Pegó en el palo y Los Príncipes

Carnavales solidarios

La Banda cerrará la fiesta solidaria

Más artistas solidarios

La comunidad se moviliza con incontables gestos de solidaridad, tras el único objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Este domingo se realiza una nueva edición de "Once por Todos", las once horas de programación en vivo desde la Sala Mayo de Paraná.Muchos artistas se suman como cada año a Once por Todos, para colaborar solidariamente con sus actuaciones y animar la jornada organizada por Elonce TV a beneficio de escuelas, hospitales, ONGs y otras entidades.La fiesta de la solidaridad invita a donar y disfrutar de los espectáculos el próximo domingo. Muchos artistas se suman cada año con su gesto solidario de brindar sus actuaciones, a beneficio de la jornada y para divertir a la gente que se acerca a brindar sus donaciones."Pegó en el Palo", no quiso perderse una nueva edición de Once por Todos y se suma al escenario solidario. La reconocida banda paranaense, estará alrededor de las 20, del próximo domingo."Se trata de devolver algo del gran cariño que la gente de toda la provincia, nos ha brindado durante los años que venimos tocando", dijeron los integrantes de Los Príncipes. El grupo paranaense volverá a estar y son un clásico de la Fiesta de la Solidaridad. "Esta vez, vamos a estar un poco más temprano para ir calentando motores", contaron a Elonce y se presentarán en el escenario, a alrededor de las 19 horas.Además, como cada año, también estarán las comparsas distintivas de la costa del Paraná.Nuevamente, una delegación del Carnaval de Santa Elena y otra del Carnaval Hasenkamp, desplegarán todo el ritmo de sus potentes batucadas en la zona de Puerto Nuevo para acompañar la jornada solidaria. Pasistas, bailarines y batucadas mostrarán todo el colorido y la belleza ante las cámaras de Elonce TV para convertir la jornada en una fiesta de la solidaridad.Las comparsas harán su presentación a partir de las 21.30 y mostrarán sus colores y su alegría, minutos antes de la actuación de la Banda de la Policía.Como en cada edición de Once por Todos, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos tendrá a su cargo el cierre musical de la gran fiesta de la solidaridad que se realiza cada 8 de diciembre en Sala Mayo a beneficio de hospitales, escuelas y ONGs."Es un gusto estar nuevamente participando de esta hermosa jornada solidaria, y nos preparamos a full para eso", comunicó a Elonce TV el director de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, Jorge Martínez.Con 58 integrantes, el repertorio de la Banda es de "música popular". Estará alrededor de las 22, en el escenario de Once por Todos.Los artistas llevan sus espectáculos al puerto de Paraná y le ponen ritmo al Día de la solidaridad, mientras las personas llegan con sus donaciones. Algunos de ellos, serán:Zumba Paraná, División X, Gimnasio Bienestar, Efecto Cinco (cumbia), Vintrack (Música de los 80 y 90), Érase una vez (grupo de música películas infantiles), Ponte a bailar (cumbia pop), Reverso Company (acrobacias aéreas), Grupo de baile Semillitas, -ompañía entrerriana de malambo, el grupo Típica (Rock - pop), entre otros.

La canción de la edición 2019

Gastronomía

La grilla de artistas solidarios:

Varios artistas se unieron para hacer una versión del himno que identifica a la edición 2019 de Once por todos. Se trata de quienes grabaron la nueva versión del tema "El mismo Sol", ellos son: Lucas Diano, Matías Gareis, Juampi Michelli, Ailén Gandolfo, Neri Gandolfo, Fede Fraga, Julián Ferreyra, Ro Ducasse, Gabi Zonis, Ballesta, Monchito Merlo y Simón Merlo.El 8 de diciembre también se suma por primera vez a la jornada solidaria, una propuesta de comidas rápidas con el Paseo Gastronómico "Paraná Come". Desde las 12 del próximo domingo, se podrá encontrar puestos de gastronomía, coctelera, pastelería y cerveza de distintos emprendedores de la región.-Zumba Paraná-Efecto Cinco (cumbia)-Agua, Tierra y Barro, acompañados del grupo de danza "Alma de Río"-Vintrack (Música de los 80 y 90)-Érase una vez (grupo de música películas infantiles)-Gimnasio Bienestar-Ponte a bailar (cumbia pop)-Reverso Company (acrobacias aéreas)-La Contra (18 horas)-Grupo de baile Semillitas-Los Príncipes-Compañía entrerriana de malambo-Juanjo Piedrabuena (19.30 horas)-Típica (Rock - pop)-Pego en el palo (20.15 horas)-División X-Monchito Merlo (21 horas), acompañado por el grupo de baile Ko'embota, Juana Azurduy y, Alma de Río-Comparsas a las 21.30 horas: El Carnaval de Santa Elena y Carnaval de Hasenkamp.-Gran cierre con la Banda de Música de Policía.