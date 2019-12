Video: Ricardo Leguízamo contó cómo sería su "Pedido de mano" para la boda ideal

Vea el video:

El humorista Ricardo Leguízamo, sigue haciendo de las suyas. Esta vez, el blanco de su nueva presentación, fue el resonante nuevo casamiento de la conocida modelo Carolina "Pampita" Ardohain.En su particular "Pedido de mano" a su amada revelado en las redes sociales, Leguízamo reveló las características de un casamiento adecuado a sus posibilidades. "Si no vienes a mi lado, te deseo de igual modo: que te vaya más de diez. Que te vaya Once por Todos", afirma.El prolífico humorista hizo un nuevo video en el que lleva ropa de trabajador municipal de Paraná, una gorra para el costado y un ramo de flores en la mano. Así se preparó para el particular "Pedido de mano"."Como el novio de Pampita, soñaba con algo igual, pero sabes que mi sueldo es el de un municipal. Miraba entre las sortijas, el anillo que más brilla, pero solo me alcanzó para uno de mostacillas", afirma en el sketch."Quería explotar el cielo y que un drone te haga un zoom, con lo que cuestan los fuegos, solo tengo para un chasqui boom. No vendrán decoradoras, no existe playa soñada, no tendrás tu wedding planner, solo esta poesía vaga", admite el humorista y continúa: "ni siquiera habrá una selfie, porque me robaron el celu. No habrá un arreglo floral, ni rosas en el camino, solo te daré dos rosas, que le robé al vecino", sostuvo Leguízamo.En otro tramo de su nuevo trabajo, dado a conocer en las redes sociales, Leguízamo sostiene: "si me quieres, ven conmigo. Te lo pido de rodillas. Tengo solo para darte, mi anillo de mostacillas. Si no vienes a mi lado, te deseo de igual modo: que te vaya más de diez. Que te vaya Once por Todos", cierra entre risas con un anuncio para invitar a la jornada solidaria que se realizará este domingo en el puerto de Paraná.