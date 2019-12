"Subí y vamos al telo", la propuesta de Latorre a una artista trans

Diego Latorre es el protagonista de una anécdota de Julieta Biesa que podría volver a meterlo en un escándalo, ya que la artista trans asegura que el comentarista de Fox Sports la invitó a pasar una noche en un albergue transitorio tras haberla perseguido por la calle con su camioneta.La ex participante de Soñando por bailar -reality emitido por El Trece entre 2011 y 2012 que sirvió como semillero de figuras para el Bailando- dio detalles de la charla nocturna que tuvo con el ex futbolista de Boca Juniors y Racing Club."Yo iba con unos amigos a un bar y estábamos jodiendo con los chongos en la calle después de haber tomado un par de tragos. Estábamos con la ventanilla baja, yo estaba montada y estaba re linda, y nada, de repente vemos que nos sigue una camioneta. Nos asustamos porque fueron como cuatro cuadras, me dio miedo", comenzó a explicar la bailarina al programa"Llegamos al semáforo, bajó la ventanilla y era Diego, Diego Latorre. Me quedé muda, dije: '¿Qué onda este tipo? ¿Con todos los problemas que tuvo qué quiere?', y me dijo que baje", expresó la morocha.Biesa comentó que una vez que entabló diálogo, el mismo fue directo para proponerle una noche de sexo. "Nunca me subí a su auto. Él estaba solo. Me dijo: "subí y vamos al telo"", indicó Julieta.Tras la impactante declaración, la artista recibió duras críticas de Mica Viciconte, quien sostuvo que ella "se estaba cagando en la familia" del comentarista de fútbol. Sin embargo, decidió continuar con su relato."Le dije: 'Diego, yo estoy con mis amigos, ¿qué onda?', y me pidió el teléfono para llamarme. Me hizo unas preguntas que no voy a decir", dijo la modelo, deslizando que esas consultas fueron de tono íntimo y erótico. "Él estaba re perseguido preguntándome si tenía cámaras", concluyó Julieta.