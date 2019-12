Revelaron la identidad del empresario que estaría de novio con Moria Casán

Moria Casán atraviesa un momento muy especial en su vida y se debe, puntualmente, con su mundo afectivo-sentimental. Por estos días, está ausente en su programa "Incorrectas" porque decidió tomarse unos días de descanso y relax.Mientras tanto, Carolina Papaleo y la periodista Marina Calabró aseguraron que tiene novio. Todo hace suponer que no se trata de una relación más para la diva del teatro, la televisión y el cine argentino.Según contó Papaleo en una entrevista con el programa radial "Falta de respeto", Casán, quién siempre se jacta de tener muchos chongos y touch and go, está saliendo con alguien con quien tiene mucho enganche intelectual y a quien en distintas conversaciones nombra constantemente. Sin embargo, Calabró arriesgó mucho más y en su columna del ciclo radial "Lanata sin filtro" dijo que se trata de un empresario y artista plástico llamado Humberto Poidomani, quien alterna entre Buenos Aires, Barcelona y Miami.En su página de internet, donde el artista promueve sus obras, se afirma que: "Desde hace más de veinte años se ha dedicado a las Artes Visuales y ha desarrollado una importante producción artística, en la que emerge su interés por la problemática social y del medio ambiente. Su visión abarcativa de la idiosincrasia nacional, se traduce en pinturas, esculturas, y objetos en los que utiliza además de los medios tradicionales, materiales y elementos muy diversos. El humor, la ironía, tanto como la gestualidad pictórica y el uso de la escritura, han dado como resultado un lenguaje singular, provocativo y de un gran impacto visual".