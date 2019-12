Calu Rivero cambió de look y la forma en la que quiere llamarse

Calu Rivero se caracteriza por ir de frente. Es una actriz joven, talentosa y fuerte a quien no le importa el qué dirán y siempre busca nuevos desafíos y experiencias. Ahora disfruta de un nevado invierno en la ciudad de Brooklyn en Nueva York y sorprende con un look completamente renovado.La también DJ arrancó el martes con una publicación en la que muestra su nuevo estilo. Subió a su perfil oficial de Instagram un video en el que se destaca su radical corte de pelo y luce sus hombros al descubierto, muy sensual e insinuante y sorprendió a sus más de un millón de seguidores."Un cambio de actitud que me enriquece pero no define", escribió junto al posteo momentos después de cambiar también el nombre de su cuenta en la red social. Además confió: "Mi nueva actitud de vida está motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás".Fiel a sus ideales feministas y firme en sus convicciones, la joven artista apostó por mostrarse en una nueva faceta y aseguró que se trata de una iniciativa por "amor propio". A partir de la mañana de éste martes,"Call me dignity (llámame dignidad)", es la descripción de su usuario en Instagram y la nueva forma en la que la ex protagonista de "Dulce Amor" se muestra ante el mundo. "Yo ahora escojo y decido todo", expresó reflexiva.