Noelia Marzol y la "convivencia no pactada" con su novio futbolista

Noelia Marzol está de novia con Ramiro Arias, defensor que milita en el club Almagro. "Prefiero estar con alguien que me guste y sentir cosas reales. Lo único que me importa es que me haga sentir bien y cómoda. No me interesa dónde juegue. En el Real Madrid o en Almagro, da igual", expresó la joven.-Él es más chico. ¿Tuviste que encararlo?-Él tiene 26 y yo 33. Lo que me gustó precisamente fue eso. Que siendo más chico vino a verme a Sex, y fue súper perseverante. Últimamente no me estaba pasando, los hombres me temían, y él fue todo lo contrario. Fue muy insistente, se plantó ahí, no le importó nada, se quedó mil horas a esperarme a que salga. ¡Vino tres veces! Eso me encantó, que hizo todo para conquistarme. Lo que más me gustó fue que encaró él.¿Ya te hiciste un poco hincha de Almagro, sabías que existía el club?No tenía ni idea de qué era Almagro, y ahora quiero que gane todos los partidos. Un poco me hice fan del club-Dicen que los jugadores tienen el físico muy trabajado. ¿Das fe?-Sí, sí, tiene terrible lomo Rami. Pero ojo: en realidad, lo primero que le vi es la cara. ¡¡Es re lindo!! Después seguí por el cuerpo, pero lo primero que me atrajo fue la carita.-¿Ya están conviviendo?-Lo que se dice convivencia, no. No lo planteamos de esa forma porque hace dos meses que salimos, es muy reciente. Pero la realidad es que desde el primer día que estuvimos dormimos todos los días juntos, así que es como una convivencia no pactada.