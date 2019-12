"Nunca planeé ni casarme por iglesia ni tener hijos. Cuando vino Fede me cambió la vida. A Fede lo tuve a los 34 años y después quedé embarazada de nuevo a los 39 años. Estos temas mucho no me gustan tocarlos.... Pero, casi me muero durante el embazado de Fede. Casi nos morimos los dos. Estuve internada en terapia intensiva. Y cuando queéo embarazada a los 39 volvió a tener los mismos síntomas. Me tuve que practicar un aborto clandestino para salvar mi vida. Yo lo quería tener, pero el médico tomó la decisión. Fue muy doloroso", aseguró Carmen Barbieri.



Por otro lado, la actriz fue consultada por el delicado estado de salud de Santiago Bal. Al respecto, detalló: "Federico y su padre tuvieron una charla muy profunda. Le dijo que estuvo muy poco tiempo sano. Mi hijo está acostumbrado a esas cosas, Santiago tiene una salud frágil, pero la va a ganar porque es un tipo con mucha fuerza".



"A mi me mandan una foto de Santiago y yo dije: 'Fue una enfermera'. Yo vi la foto, no vi el video. Hace seis meses que no come y no toma agua. Él le pidió una gaseosa de naranja porque le hacía recordar cuando era chico. Fue un avance muy importante. Y para Federico fue una alegría muy grande", explicó la vedette en Crónica TV sobre el video que compartió su hijo en las redes.

Fuente: Diario Show