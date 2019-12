Thelma Fardin publicó una sensual foto y afirmó: "Estoy enamorada"

"Estoy enamorada, no se puede saber de quién todavía porque si bien no soy de guardarme, pero los vínculos son de a dos. Hay que respetar a la otra persona. Me río de los rumores, ahora me dijeron que salgo con mi mejor amiga porque decimos que nos amamos. Nos morimos de risa", comentó Fardin en diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad.Por otro lado, contó detalles del estado procesal de la causa contra Juan Darthés: "Estamos en el proceso, hay que ver qué decide Brasil si lo captura o no. Tiene pedido de captura por Interpol con alerta roja, ahí Brasil tiene que tomar una decisión política. Si realmente hacer efectiva o no la detención. Como no tienen convenio de extradición, habría que ir a litigar a Brasil".Y agregó: "Este proceso es revictimizante para quienes buscamos reparación. Yo junto fuerzas en el movimiento social, en lo que ha pasado en cuanto a mi caso en la gente. Lamentablemente no puedo acompañar todos los casos que quisiera".Además, reflexionó: "Soy una privilegiada por el entorno que me contiene y porque puedo vivir de lo que amo. Quiero seguir ayudando a un movimiento de mujeres que ha instalado el tema en la agenda de la sociedad".Por otra parte, en las últimas horas publicó una sensual fotografía y escribió: "Nos apropiamos de nuestro deseo, verán aquí cuánto molesta".