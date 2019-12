Rosenfeld y su defensa de Juan Darthés: "Me hicieron equivocar, fui usada"

Ana Rosenfeld recordó el 10 de diciembre de 2018, cuando se enteró de la grave acusación que cayó sobre Juan Darthés, a quien ella defendía legalmente. Dijo que quiere olvidar ese día y aseguró que la "hicieron equivocar", la "confundieron" y la usaron. Además, ventiló que quiere tomar un café con Thelma Fardin, que denunció al actor por violación.Primero, la abogada expresó que desea "dejar atrás el 10 de diciembre". "Fecha en la que me enteré de que una persona que defendía con todo ahínco y me había puesto su camiseta, iba a ser denunciada por el abuso de una menor de edad", comenzó Rosenfeld."A partir de ahí fui una mujer juzgada: primero, porque asumí su defensa; y después, por haberlo dejado", agregó.Minutos más tarde, sentada a la mesa principal de "PH Podemos Hablar" profundizó sus conceptos."Bajo de un avión y me dicen 'Ana, ¿vos sabés que la persona que van a denunciar mañana es Juan Darthes?'. 'No, no puede ser, cómo van a denunciar a una persona en la que yo confiaba', dije. Ahí lo llamo y le digo 'Juan, ¿vos sabes que sos vos?'. Lo que hablamos no lo puedo ventilar", detalló sobre aquel día.Y recordó su relación con Darthés, que había demandado a Calu Rivero por calumnias e injurias: "Cuando asumo la defensa de Juan lo hago con convicción: todas las pruebas me hacían estar convencida de que había sido puesto en un lugar equivocado. Él era el que demandaba. Quien hace una demanda así tiene que estar seguro que no tiene nada en el placard".Entonces, aseveró que fue "usada"."Me hicieron equivocar. Me confundieron. Incluso fui usada. Porque sabiendo que defiendo a las mujeres, ponerme en el lugar de defender a un hombre implicaba que el 80 por ciento del público me iba a creer a mí. Siento que usaron mi persona porque sabían que iba a ser creíble", continuó Rosenfeld.Explicó que Darthés no le contó "cosas que estaban en su placard". Y opinó: "Si él me lo hubiera contado, yo podría haber tomado otra decisión".Después de reiterar que luchará por la suspensión de su matrícula, por haber violado supuestamente el secreto profesional en el caso Darthés, dijo que quiere pedir disculpas "a determinadas mujeres que siempre confiaron en mí y a partir de lo que hice, defender a Juan Darthés, pudieron haber pensado que había cambiado el eje de mi discurso. Mi discurso es uno y nunca lo voy a cambiar".-"Yo creo que tenés que tomar un café con Calu (Rivero)", le propuso Andy Kusnetzoff.-"No, yo creo que más con Thelma Fardin. No con Calu. Con Thelma, porque el desafío vino a partir de la situación de Thelma", culminó Rosenfeld. Fuente: (Clarín)