Filtran un humillante video de Pinky en la grabación del programa

Horas después de que Chiche Gelblung dijese que Pinky está en pésimas condiciones de salud para hacer televisión y que "la mueven como un muñeco" cuando graba Memorias desordenadas, el ciclo del que participa en la TV Pública Argentina, se filtró un humillante video en el que se observa a la histórica referente de los medios de comunicación protagonizando un llamativo momento frente a las cámaras y acomodándose para ponerse a dormir en medio de una grabación.En Twitter, el periodista Luis Bremer compartió el estremecedor momento y le preguntó a Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos, si ese fragmento del programa salió al aire. En el video que fue capturado por un celular que atestiguó el material crudo de las grabaciones del envío que se emite los sábados a las 21 hs. por la señal estatal, se la ve a Lidia Elsa Satragno recostarse lentamente hacia su derecha tras sonarse la nariz, y agarrar un almohadón de forma cilíndrica para poder ponerlo por debajo de su cabeza. Reina Reech, invitada del programa, interrumpe su relato sobre la danza y comenta que la conductora "tiene ganas de irse a la camita", mientras que la conductora Kari Araujo intenta remar la situación asegurando que Pinky tiene sueño a causa de que Memorias desordenadas estaba por terminar."Mientras le damos las buenas noches a Pinky, nos vamos despidiendo de la gente. A dormir, a dormir, y a vos que estás en tu casa, nos vemos el próximo sábado", concluye Araujo la grabación, al mismo tiempo en el que abrazaba a la "Señora Televisión" junto con Reech.Para responder a la consulta del conductor de Crónica, la representante artística Ale Benevento aclaró en la red social del pajarito que ese fragmento del programa no iba a salir a la luz. "Eso no salió al aire. De hecho ese programa aún no salió al aire. Y eso no va a salir al aire. Alguien con mala leche, claramente, lo filtró", indicó, en consonancia con la furia que expresaron decenas de usuarios por la difusión de ese material, según informa exitoina.El día viernes, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Gelblung aseguró que la pasó muy mal cuando fue a participar del ciclo que homenajea a la conductora de ochenta y cuatro años. "Mientras estaba esperando el momento de salir al aire le mandé un WhatsApp a mi mujer en el que le dije 'estoy por pasar el peor momento de mi vida. Estoy por vivir una pesadilla' (?) Yo tenía entendido que estaba bastante mejor, por eso fui. Y lo que anticipé es lo que pasó. Viví uno de los peores momentos de mi vida. No entiendo... Pinky no puede hablar, no sabe de qué se trata. Para mí está totalmente ida. No la culpo, tiene más de 80 años y es una mujer que ha sufrido mucho, y ha tenido un deterioro superior a su edad... se le acaba de morir un hijo hace poco", expresó angustiado el integrante de la mesa de Polémica en el bar (América), haciendo alusión a la dolorosa pérdida de Leo Satragno, quien también era hijo de Raúl Lavié.Memorias desordenadas comenzó el 28 de septiembre de este año, semanas después de que Pinky se recupere de una neumonía que la llevó a estar internada, y en especial, después del fructífero tratamiento al que se sometió para poder volver a caminar. Fuente: (Exitoína).-